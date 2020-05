JAKARTA - Harga minyak mentah AS menguat pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB) ditopang rencana perluasan stimulus ekonomi AS. Ini menjadi kedua kalinya AS mengeluarkan stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak virus corona.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mendukung memperluas langkah-langkah tertentu yang dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi.

Sementara harga minyak Brent berakhir lebih rendah di tengah kekhawatiran bahwa pengurangan produksi mungkin tidak cukup.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (20/5/2020, perdagangan kontrak bulan depan untuk minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 68 sen per barel atau 2,1%, menjadi USD32,50 per barel. Kontrak Juli diperdagangkan pada volume yang jauh lebih tinggi, ditutup naik 31 sen menjadi USD31,96 per barel.

Satu bulan yang lalu, kontrak Juni mendorong ke wilayah negatif menjelang kadaluwarsa. "Ini adalah skenario terbaik yang mungkin terjadi dari harga negatif," kata Direktur Energy Futures di Mizuho di New York Bob Yawger.

Sementara, harga minyak mentah Brent ditutup turun 16 sen atau 0,5% ke USD34,65 per barel.

Minyak telah mengalami reli selama beberapa hari setelah berbagai pemangkasan produksi dari produsen utama untuk membatasi pasokan dan ketika permintaan meningkat dengan pemerintah di seluruh dunia melonggarkan pembatasan pergerakan diberlakukan untuk menghentikan penyebaran pandemi coronavirus.

(dni)