JAKARTA - Cuti bersama Lebaran 2020 ditetapkan bergeser ke akhir tahun. Akan tetapi, ada opsi untuk memajukan cuti tersebut bergandengan dengan Idul Adha 2020 yang bertepatan pada 31 Juli 2020.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, jika kondisi memungkinkan, cuti bersama Lebaran dimajukan pada akhir Juli atau awal Agustus. Di mana, bergandengan dengan Idul Adha.

" Kepastian untuk itu akan diputuskan pada akhir Juni, dengan melihat bagaimana kemajuan yang dicapai dalam penanggulangan wabah Covid-19," ujarnya kepada Okezone, Jakarta, Kamis (21/5/2020).

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan menggeser cuti bersama pada Lebaran 2020 ke akhir tahun. Hal ini merupakan keputusan usai rapat terbatas (Ratas).

Cuti bersama dalam rangka hari raya Idul Fitri tersebut digeser ke 28,29,30 dan 31 Desember 2020. Dengan pertimbangan ini adalah tempat yang paling aman untuk membuat prediksi-prediksi yang paling aman dalam kaitannya masalah wabah covid.

Perubahan cuti bersama 2020 ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No.391/2020, No. 02/2020 dan No. 02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PANRB No. 728/2019, No. 213/2019, dan No. 01/2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

(rzy)