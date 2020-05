PADANG - Sejak awal puasa sampai hari ini harga bawang merah di Kota Padang, Sumatera Barat terus bertahan di posisi Rp55 ribu per kilogram dari harga sebelumnya hanya senilai Rp35 ribu per kilogram, sementara harga cabai masih stabil Rp16 ribu per kilogram.

“Kalau harga cabai hanya Rp16 ribu per kilogram palingan akan naik sekira Rp1000, tapi harga bawang ini yang sangat mahal, sebelum puasa harganya hanya Rp36 ribu per kilogram tapi sekarang Rp55 ribu,” kata Dodi Adinda, pedagang cabai Blok 3 Lantai 1 Pasar Raya Padang kepada Okezone.com, Jumat (22/5/2020).

Kata Dodi, awal puasa kemarin itu dari Rp36 ribu per kilogram naik menjadi Rp40 ribu per kilogram, kemudian di pertengahan puasa naik menjadi Rp50 ribu dan terakhir ini naik menjadi Rp55 ribu. “Kita mendapat suplai bawang merah ini dari Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Mungkin karena dampak corona ini banyak petani yang tidak tanam bawang, atau karena harganya sempat turun,” terangnya.

Sementara untuk harga bawang merah di Pasar Alai Padang, Kecamatan Padang Utara merupakan pasar tradisional di Kota Padang, harga bawang merah lebih murah dibanding dengan harga di Pasar Raya Padang, untuk di Pasar Alai harga bawang merah Rp50 ribu per kilogram. “Harga ini naik sejak pertengahan puasa, dari Rp35 ribu naik menjadi Rp50 ribu per kilo,” kata Marnidar (45) pedagang bahan pokok di Pasar Alai.

Marnidar ini juga menyuplai bawang merah dari petani di Alahan Panjang. “Kita menampung harganya sekira Rp42 ribu per kilogram dari petani, kalau kita jual harganya Rp50 ribu per kilogram. Saat ini stok kita hanya sekira 20 kilogram saja biasanya ada 40 sampai 50 kilogram, tapi sekarang sudah berkurang,” tutupnya.

