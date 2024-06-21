Didukung Taiwan, Ini Hasil Produksi Bawang Merah dan Bawang Putih di Sumut

JAKARTA - Taiwan Technical Mission (TTM) mengadakan acara panen dan pameran hasil pencapaian proyek Produksi dan Pemasaran Bawang Putih dan Bawang Merah Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 12 Juni 2024 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Indonesia.

Tujuan acara ini selain untuk memberi gambaran kepada para mitra proyek, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, dan petani lokal tentang perkembangan pelaksanaan proyek saat ini, juga untuk menunjukkan bibit bawang merah dan bawang putih yang diproduksi di lahan percontohan (demplot) Taiwan Technical Mission.

Selain itu, acara ini juga menampilkan upaya Taiwan Technical Mission dalam mempromosikan tanaman rotasi seperti wortel, baby buncis, dan kubis ungu varietas Taiwan, untuk meningkatkan keragaman tanaman sayuran di daerah Sumatera Utara.

Deputi Representatif dari Taiwan Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia menyatakan bahwa Taiwan mengirimkan tenaga ahli pertanian untuk membimbing dan membantu petani lokal, serta bekerja sama lebih lanjut dengan petani untuk menciptakan keberhasilan produksi dan pemasaran. Ini adalah karakteristik dan model Taiwan dalam membantu memajukan pertanian lokal.

Selain membagikan pengalaman Taiwan, juga membantu dalam pengembangan pasar. Taiwan bersedia berbagi pengalaman berharga di bidang pertanian dengan petani Indonesia dan bekerja sama dengan petani lokal.