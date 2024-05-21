Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Bawang Merah Melonjak, Tembus Rp35.000 per Kg

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |11:28 WIB
Harga Bawang Merah Melonjak, Tembus Rp35.000 per Kg
Harga bawang merah (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Harga bawang merah di Kota Malang melambung tinggi. Kenaikan bawang merah ini mencapai Rp 1.000, per kilogramnya, hingga kini seharga Rp 35.000 per kilogramnya.

Kenaikan harga bawang merah ini ditemukan saat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, melakukan peninjauan di beberapa pasar tradisional dan supermarket ritel modern.

Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menuturkan, hasil dari peninjauan harga bahan pangan pokok, memang mayoritas sudah mulai turun. Sejumlah bahan pangan seperti gula, telur, dan ayam potong yang sempat naik juga sudah mulai turun.

"Alhamdulillah semua bahan pokok rata-rata stabil. Alhamdulillah stabil, kemarin cabai stabil, awang putih stabil, gula sudah turun, telur sudah turun, ayam potong juga sudah turun," ujar Wahyu Hidayat, usai peninjauan harga bahan pangan, pada Selasa (21/5/2024).

Bahkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP dari Bulog juga tak mempengaruhi stok. Sebab selisih harga beras SPHP hanya sedikit dari beras berkualitas premium.

Halaman:
1 2
