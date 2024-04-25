Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Bawang Merah Mahal Tembus Rp80.000/Kg, RI Bakal Impor?

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |15:17 WIB
Harga Bawang Merah Mahal Tembus Rp80.000/Kg, RI Bakal Impor?
Harga Bawang Merah Naik. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak akan membuka keran impor untuk bawang merah. Meskipun harga bawang merah saat ini menyentuh Rp80.000 per kilogram (Kg).

"Bawang merah enggak! Enggak ada impor, enggak ada, nggak bisa, nggak boleh. Tidak ada impor bawang merah, tidak ada," tegas Mendag, saat Halal Bihalal di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, Indonesia tidak perlu melakukan impor bawang merah dikarenakan petani Indonesia mampu untuk memproduksi bawang merah dan cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Mau naik, gak naik bawang merah bisa kita tanam. Tidak ada impor," ujarnya.

Zulhas mengatakan akan menindaklanjuti secara tegas jika kedapatan importasi bawang merah masuk ke RI.

“Tidak ada impor bawang merah tidak ada, jika ada masuk bawang merah dari luar kita sikat,” ujarnya.

Sementara untuk saat ini penyebab tingginya bawang merah di karenakan kurangnya pasokan akibat sentra produksi mengalami banjir pada Februari hingga Maret 2024 lalu.

“Ya kemarin kan banjir sebentar, kalau lagi banjir kan yaudah, tapi paling seminggu lagi sudah normal," ucapnya.

