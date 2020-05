JAKARTA - Kurs dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada akhir perdagangan Kamis (Jumat waktu setempat) di tengah kenaikan mata uang Euro.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama turun 0,69% menjadi 98,3887. Demikian seperti dilansir Xinhua, Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Mata uang Euro menguat setelah Komisi Eropa pada hari Rabu mengusulkan dana pemulihan ekonomi untuk membantu blok perdagangan terbesar dunia pulih dari resesi yang ditimbulkan akibat pandemi virus corona.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1089 dolar AS dari 1,0989 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,2340 dolar dari 1,2253 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke 0,6658 dolar AS dari 0,6605 dolar.

Dolar AS membeli 107,64 yen Jepang, lebih rendah dari 107,70 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9634 franc Swiss dari 0,9688 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3760 dolar Kanada dari 1,3779 dolar Kanada.

