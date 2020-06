JAKARTA - Harga minyak ditutup turun pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB) karena kekhawatiran permintaan bahan bakar imbas kenaikan lonjakan kasus baru virus corona.

Lonjakan kasus baru virus corona terjadi di China dan Amerika Serikat. Di sisi lain, stok minyak AS meningkat menjadikan persediaan komersial ke level tertinggi sepanjang masa.

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (18/6/2020), harga minyak mentah Brent ditutup turun 25 sen atau 0,6% pada USD40,71 per barel. West Texas Intermediate (WTI) AS turun 42 sen atau 1,1% menjadi USD37,96 per barel.

Persediaan minyak mentah AS naik ke rekor tertinggi minggu lalu untuk minggu kedua berturut-turut, mencapai lebih dari 539 juta barel.

Sebaliknya, stok distilasi turun setelah berminggu-minggu membangun signifikan. Menurut data pemerintah setempat.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan akan memperbarui pedomannya setelah hasil obat kortikosteroid deksametason mampu mengurangi tingkat kematian di antara pasien COVID-19 yang sakit parah.

Namun, virus ini kembali menyebar di beberapa bagian Amerika Serikat, sementara penerbangan dibatalkan dan sekolah ditutup di Beijing untuk mencegah lonjakan kasus baru virus corona.

"Kemunduran hari ini tampaknya terkait dengan bangunan yang kami lihat di stok minyak mentah dan kekhawatiran yang sedang berlangsung tentang permintaan karena virus corona," kata Gene McGillian, wakil presiden riset pasar di Tradition Energy di Stamford, Connecticut.

