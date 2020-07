JAKARTA – Sebagai konten kreator tentunya kamu harus paham mengenai strategi yang harus miliki. Persiapan yang matang akan memberikan hasil yang memuaskan.

Apalagi, video tersebut menjadi unik dan memberikan viewers yang cukup bagi tujuan mendapatkan uang. Maka dari itu, kamu harus memikirkan bagaimana hal tersebut bisa terjadi.

Seperti halnya dengan apa yang dikatakan oleh pakar strategi dan pembuat konten di Youtube, Matt Koval. untuk mendapatkan sejumlah penonton tentunya kamu harus mempunyai strategi-strategi yang matang.

Seperti yang dilansir dari Youtube Creator Academy, Jakarta, Kamis (2/7/2020), simak beberapa strategi di bawah ini:

1. Shareability

Menurut kamu, mungkin gak sih kalau penonton akan membagikan video kamu? Penyebaran informasi dari mulut ke mulut tentang video kamu pasti disebarkan mulai dari lingkungan terdekat.

Menurut Richard Wiseman, kunci utama dari point ini adalah membuat video yang akan dibagikan oleh penonton ke penonton lainnya, jika video kamu dinilai menarik tentunya orang tersebut akan menyukai dan membagikan video kamu ke orang lainnya.

Tetap memperhatikan isi pesan yang ada dalam video tersebut, bermanfaat atau tidak untuk penonton?

2. Conversation

Menjalin komunikasi dengan penonton harus kamu lakukan untuk menarik perhatian penonton. Seperti yang dilakukan akun LonelyGirl15 dan The Lizzie Bennet Diaries.

Mereka melibatkan langsung setiap peran yang ada dalam konten mereka untuk berbicara langsung dengan penonton. Justru hal sebaliknya dilakukan oleh serial Convos with My 2 Year Old, yang tidak bersifat komunikatif.

Tapi mereka tetap melakukan hal tersebut sekali-kali karena dianggap menjadi cara yang tepat untuk tetap terhubung dengan penonton.

3. Interactivity

Step ini mengharuskan penonton terlibat dalam aktivitas video yang kamu buat. Hal menarik yang bisa kamu lakukan disini adalah menjawab sejumlah pertanyaan yang diberikan penonton hingga menampilkan video kiriman penonton dalam video kamu.

Bahkan, hanya sekedar meminta masukan ide untuk video kamu selanjutnya. Seperti yang dilakukan oleh Akun Epic Rap Battles of History, setiap ide baru yang mereka buat justru berasal dari masukan ide penonton yang akan mereka sapa di akhir tayangan.

4. Consistency

Apakah video yang kamu buat saat ini mempunyai elemen dan ide yang konsisten? Seperti yang biasanya dilakukan beberapa akun yang selalu menjaga konsistensi waktu penayangan, Anna Boling O'Steen menjaga konsistensi penayangan yang ia lakukan di setiap Sabtu untuk mengupload resep terbarunya, menurut Anna hal tersebut dianggap bagus agar penonton tahu waktu penayangan videonya di setiap minggu.

Tidak hanya mengenai konsistensi waktu penayangan, konsistensi lainnya seperti ciri khas video kamu juga harus tetap diperhatikan agar semakin menarik minat banyak penonton.

5. Targetting

Tentukan target penonton video kamu, bisa dari kelompok mana yang akan kamu incar dan kamu tujukan, selanjutnya cara menargetkan penonton yang lain menurut Matt adalah dari tingkat serial atau "The Guild", dan yang terakhir berdasarkan tingkat video. Sebagai pembuat video, kamu pasti tahu siapa dan apa yang menjadi target dari video kamu, semakin menarik isi dari video kamu tentunya semakin banyak orang yang akan menonton video kamu.

6. Sustainbility Keberlangsungan video kamu memang membutuhkan waktu yang lama agar dapat berkembang lebih jauh, menurut Matt beberapa pembuat konten top sudah mengupload video mereka selama 300 minggu tanpa henti. Kamu berhak memikirkan ide lain yang praktis untuk keberlangsungan video-video kamu. Apakah sumber daya seperti aktor, dana, kru, lokasi dan energi yang kuat akan tetap membantu kamu dalam memproduksi video kamu nantinya? 7. Discoverability Apakah video kamu mudah ditemukan? Video yang akan dicari dapat ditemukan melalui kolom penelusuran atau video yang terkait.Dua jenis hal yang paling mudah ditemukan adalah video yang menjadi trending topik dan selalu mempunyai ketertarikan sendiri. Jika kamu mau video kamu gampang untuk ditemukan, pastikan terlebih dahulu kamu paham mengenai pengoptimalan penulisan judul, deskripsi video. 8. Accessibility Inti yang dimaksud dari poin ini adalah agar memastikan video kamu bisa ditonton oleh penonton yang baru. Mungkin penonton bisa mendapatkan episode-episode atau video kamu secara acak bisa melalui sosial media, tagging, hasil penelusuran atau video terkait. Karena hal itu bisa saja mereka tidak mengetahui apa-apa tentang video sebelumnya yang kamu buat. Maka itu buatlah video yang gampang dimengerti dan dipahami sehingga tidak membuat penonton bingung akan video yang kamu buat. 9. Collaboration Salah satu cara tercepat untuk menaikan jumlah penonton atau pengunjung laman youtube kamu adalah mengajak atau berkolaborasi dengan pembuat konten yang sudah mempunyai jumlah penggemar yang cukup banyak. Bisa menjadikan mereka sebagai tamu atau sebaliknya. Karena cara ini secara tidak langsung akan mempromosikan video kamu di kanal milik orang yang kamu ajak untuk berkolaborasi sehingga sama-sama dapat meningkatkan jumlah penonton hingga orang yang berlangganan di Youtube kamu. 10. Inspiration Strategi yang terakhir adalah inspirasi, apakah video kamu berasal dari niat yang tulus. Beberapa konten kreator yang ditemui mengatakan mereka semangat dan antusias dengan apa yang mereka lakukan, sehingga dapat menghasilkan sejumlah konten video yang menarik. Video yang kamu hasilkan juga tentunya harus tetap menginspirasi setiap orang yang menonton video kamu. 10 strategi diatas bisa kamu lakukan saat kamu ingin memulai dan membuat video-video kamu berkembang lebih jauh.

