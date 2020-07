JAKARTA - Calon mertua Brooklyn Beckham seorang miliarder ternama di Amerika Serikat (AS). Kekayaannya miliarder ini mencapai USD1,7 miliar atau setara Rp24,4 triliun (kurs Rp14.400 per USD) dan menduduki peringkat 1.335 daftar orang terkaya dunia.

Calon mertua Brooklyn Beckham adalah Nelson Peltz. Anak Nelson Peltz, yakni Nicola Peltz bertunangan dengan kekasihnya Brooklyn Beckham yang merupakan putra sulung David Beckham dan Victoria Caroline Beckham.

Dengan demikian, calon besan David Beckham merupakan salah satu miliarder di AS. Nelson Peltz merupakan pendiri perusahaan investasi Trian Fund Management.

Saat ini pria berusia 78 tahun ini mengelola aset lebih dari USD9 miliar. Nelson Peltz pernah di-Drop Out (DO) dari Wharton School of the University of Pennsylvania.

(dni)