JAKARTA - Nicola Peltz bertunangan dengan kekasihnya Brooklyn Beckham yang merupakan putra sulung David Beckham dan Victoria Caroline Beckham.

Nicola Peltz sendiri merupakan aktris asal Amerika Serikat yang membintangi sejumlah film layar lebar. Salah satu film layar lebar yang melambungkan nama Nicola Peltz adalah ‘Transformers: Age of Extinction’.

Tapi tahukah, ternyata Nicola Peltz merupakan anak dari miliarder ternama di Amerika Serikat (AS) yakni Nelson Peltz. Dengan demikian, calon besan David Beckham merupakan salah satu miliarder di AS.

Saat ini Nelson Peltz masuk daftar jajaran orang terkaya di dunia menurut Forbes. Kekayaannya mencapai USD1,7 miliar atau setara Rp24,4 triliun (kurs Rp14.400 per USD) dan menduduki peringkat 1.335 daftar orang terkaya dunia.

Melansir Forbes, Jakarta, Minggu (12/7/2020), Nelson Peltz merupakan pendiri perusahaan investasi Trian Fund Management.

Saat ini pria berusia 78 tahun ini mengelola aset lebih dari USD9 miliar. Nelson Peltz pernah di-Drop Out (DO) dari University of Pennsylvania Wharton School

Pada awal 2017 diketahui, Peltz pernah bersaing dengan Proctor & Gamble untuk memperebutkan kursi dewan. Perusahaan yang dikelola oleh Pletz sendiri diketahui memiliki fokus portofolio yang terkonsentrasi mencakup saham di Bank of New York Mellon, DuPont dan konglomerat makanan Mondelez International.

Sebelumnya, Pletz juga pernah menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan besar seperti H.J.Heinz Company, Mondelez International, Ingersoll Rand, dan mantan Chief Executive Office (CEO) Triangle Industries.

