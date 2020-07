JAKARTA - Harga minyak dunia turun pada akhir perdagangan kemarin. Harga minyak turun setelah produsen minyak mentah utama memutuskan untuk mengurangi pembatasan pasokan mulai Agustus.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus kehilangan 45 sen menjadi USD40,75 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman September turun 42 sen menjadi ditutup pada USD43,37 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Jumat (17/7/2020).

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu-sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC+, memutuskan untuk mengurangi rekor penurunan produksi menjadi 7,7 juta barel per hari (bph) mulai Agustus.

Analis Energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg mengatakan dalam sebuah catatan, langkah ini sesuai dengan harapan, dan negara-negara yang sebelumnya melebihi target produksi yang disepakati harus melakukan untuk mengimbangi kelebihan produksi ini pada bulan September dengan memotong output mereka sesuai.

Kepala penasihat geopolitik dengan S&P Global Platts Analytics Paul Sheldon mengatakan bahwa peningkatan produksi aktual dengan OPEC+ akan sekitar 1,5 juta barel per hari pada bulan Agustus berkat sebagian pemenuhan mekanisme kompensasi oleh beberapa negara produsen minyak mentah.

OPEC+ sepakat pada bulan April untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari untuk Mei dan Juni karena pandemi COVID-19 merusak permintaan, dan memutuskan pada bulan Juni untuk memperpanjang rekor pengurangan produksi hingga akhir Juli.

(kmj)

(rhs)