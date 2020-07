JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan hasil laporan keuangan emiten di pasar modal. Menurut data yang dimiliki OJK, laporan keuangan perusahaan dalam kondisi baik meskipun beberapa di antaranya mengalami penurunan.

"Dari sisi laporan keuangan tahunan 2019 dari emiten kita lihat kinerjanya walaupun ada penurunan dari total emiten yang ada, 76% atau hampir 77% masih membukukan laba, tapi setengahnya memang kinerjanya menurun," ujar Plt Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK Yunita Linda Sari dalam video conference, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Jepang hingga Australia Juga Punya OJK, di Tengah Covid-19 Keuangannya Terjaga

Yunita menambahkan, dilihat dari laporan emiten di kuartal II-2020, mayoritas perusahaan masih membukukan laba, namun jumlahnya menurun dibandingkan laporan keuangan tahunan 2019.

"Yang masih membukukan laba ada 70%, 58% di antaranya menunjukkan kinerja agak menurun," kata dia.

Sementara itu, kondisi di industri pengelolaan investasi relatif menurun secara year to date,meskipun dalam jangka pendek di month to date dan week to date mengalami kenaikan sedikit. Di mana jika dilihat year to date per 20 Juli itu turun 7,91%, month to date naik hampir 3% dan week to date 0,1%.

"Dalam jangka pendek ini walaupun performance year to date menurun tapi ada harapan di jangka pendek menunjukkan peningkatan. Di dalam perkembangan produknya itu juga ada sedikit penurunan ke depan kita punya optimisme untuk lebih baik," ucapnya.

(kmj)