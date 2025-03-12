Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

AEI, APEI dan AMII Perkuat Ekosistem Pasar Modal Indonesia

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |22:40 WIB
AEI, APEI dan AMII Perkuat Ekosistem Pasar Modal Indonesia
AEI, APEI dan AMII Perkuat Ekosistem Pasar Modal Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tiga asosiasi utama dalam industri pasar modal -Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), dan Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII)- sepakat bersinergi dalam memperkuat ekosistem pasar modal nasional.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk tiga fokus utama: mendorong perluasan akses pasar reksa dana, peningkatan partisipasi emiten dalam pengembangan pasar modal, dan peningkatan literasi-inklusi keuangan.

1. Pertumbuhan Pasar Modal

Ketua Umum AEI mengatakan pihaknya berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan pasar modal yang inklusif.

“AEI memotivasi dan mendorong anggota-anggota kami untuk menerbitkan efek yang berkualitas dengan tata kelola yang baik. Kami yakin bahwa pasar modal yang kuat akan menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional,” kata Armand di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (12/3/2025).

2. Perluas Akses Pasar Modal

Kolaborasi tiga asosiasi ini juga bertujuan untuk memperluas basis investor, meningkatkan penerbitan efek, serta mendorong pertumbuhan industri pasar modal yang berkelanjutan. 

“Dengan memperluas akses ke berbagai produk pasar modal dan meningkatkan literasi keuangan, kita dapat menarik lebih banyak investor untuk berpartisipasi di pasar modal,” ujar Ketua Umum APEI, Prama Nugraha.

 

