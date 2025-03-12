Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Mau Jago Analisa Teknikal Saham Syariah? Daftar Webinar MNC Sekuritas

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 12 Maret 2025 |09:58 WIB
Mau Jago Analisa Teknikal Saham Syariah? Daftar Webinar MNC Sekuritas
Webinar MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

1. Webinar MNC Sekuritas 

Investasi saham bukan hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga keterampilan menganalisa market dan saham yang diincar. Ada dua pendekatan analisa yang sering digunakan yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk menentukan level harga beli dan jual saham berdasarkan data historis, Anda perlu mempelajari analisa teknikal.

Namun, investor belum tentu sudah memahami cara melakukan analisa teknikal, misalnya pola candlestick, menentukan level support dan resistance suatu harga saham, serta indikator teknikal yang biasa digunakan.

Untuk mempelajari dasar analisa teknikal saham, khususnya saham syariah, segera daftarkan diri Anda dalam webinar dengan topik “Tips Analisa Teknikal Saham Syariah” pada Kamis (13/3/2025) pukul 15.00 WIB bersama Marketing Officer MNC Sekuritas M. Rusydiyanto Yunus  dipandu oleh Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Andri Muharizal. Webinar ini gratis, tanpa dipungut biaya! Daftar sekarang juga melalui bit.ly/THRClass25

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/278/3190022/tips_motiontrade-YQgh_large.jpg
Tips MotionTrade: 3 Manfaat Rebalancing Portofolio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187813/mnc_sekuritas-NhFT_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas Investasi Berkah, Aksi Nyata: Filantropi Syariah untuk Sumatera Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187727/mnc_sekuritas-3mQs_large.jpg
Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185183/mnc_sekuritas-Lhgj_large.jpg
Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722/mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184489/mnc_sekuritas-9KMr_large.jpg
Daftar Webinar Gratis MNC Sekuritas The Hidden Game, Strategi Trader Profesional di Balik Bid dan Offer 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement