Mau Jago Analisa Teknikal Saham Syariah? Daftar Webinar MNC Sekuritas

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

1. Webinar MNC Sekuritas

Investasi saham bukan hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga keterampilan menganalisa market dan saham yang diincar. Ada dua pendekatan analisa yang sering digunakan yaitu analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk menentukan level harga beli dan jual saham berdasarkan data historis, Anda perlu mempelajari analisa teknikal.

Namun, investor belum tentu sudah memahami cara melakukan analisa teknikal, misalnya pola candlestick, menentukan level support dan resistance suatu harga saham, serta indikator teknikal yang biasa digunakan.

