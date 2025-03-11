Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live MNC Sekuritas dan BRI-MI Mengelola Risiko Investasi Selama Ramadhan

Rifdahnailah Larasati , Jurnalis-Selasa, 11 Maret 2025 |09:51 WIB
Saksikan IG Live MNC Sekuritas dan BRI-MI Mengelola Risiko Investasi Selama Ramadhan
MNC Sekuritas Bersama BRI-MI Live IG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan investasi pasar modal berbasis syariah seperti saham syariah dan reksa dana syariah yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

1. Investasi di Ramadhan 

Memulai investasi di Ramadan bisa menjadi langkah positif menuju perbaikan keuangan pribadi dan peningkatan pengelolaan finansial. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuat rencana keuangan yang terperinci. Namun, setiap bentuk investasi juga memiliki risiko investasi yang harus dipahami dan dikelola dengan baik oleh para investor. 

Risiko investasi mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam hasil investasi. Setiap investor memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap risiko investasi. Di bulan Ramadan ini, MNC Sekuritas mengajak para investor ataupun calon investor untuk belajar mengelola risiko investasi, khususnya di pasar modal syariah.

 

Halaman:
1 2
