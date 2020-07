NEW YORK - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan awal pekan ini. Kenaikan tersebut ditopang karena investor kembali ke saham-saham populer menjelang laporan keuangan serta menimbang kemajuan akan stimulus ekonomi AS di tengah peningkatan Covid-19.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (28/7/2020), Dow Jones Industrial Average naik 114,88 poin, atau 0,43% menjadi 26.584,77, sedangkan S&P 500 naik 23,78 poin atau 0,74% menjadi 3.239,41. Sementara itu, Nasdaq Composite menambahkan 173,09 poin, atau 1,67% menjadi 10.536,27.

Penguatan S&P 500 karena menanti laporan keuangan dari Apple Inc (AAPL.O), Amazon.com Inc (AMZN.O), Facebook Inc (FB.O) dan Alphabet Inc (GOOGL.O). Nasdaq yang sarat teknologi membukukan kenaikan 1,7%, mengungguli S&P dan Dow.

Kepala investasi di Huntington National Bank di Columbus John Augustine mengatakan, para investor membeli saham dalam sektor teknologi. Akan ada penurunan di sesi terakhir.

"Ketika keenam dari mereka lebih tinggi mereka akan membawa pasar," kata Augustine.

Dari 11 sektor utama S&P 500, teknologi memimpin kenaikan hingga 1,6% dilanjutkan sektor material naik 1,4%. Selanjutnya sektor real estate dan keuangan yang masing-masing naik 1,1% dan 1,3%.

Senat Republik AS berlomba untuk menyelesaikan rincian proposal bantuan virus Corona senilai USD1 triliun sebelum tunjangan pengangguran yang meningkat berakhir pada hari Jumat. Proposal bantuan, yang dapat melibatkan pengurangan tunjangan pengangguran mingguan federal darurat dari USD600 menjadi USD200, kemudian perlu dinegosiasikan dengan Demokrat.

Menurut Kepala Strategi Pasar Global di Invesco di New York Kristina Hooper, beberapa investor khawatir apakah paket itu akan memberikan dukungan yang cukup bagi perekonomian. Kekhawatiran ini tercermin dalam perolehan aset yang dipandang sebagai tempat yang aman seperti perusahaan dengan pertumbuhan besar dan emas. “Kisah hari ini adalah tentang kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi akan lambat dan terhenti. Itu dari kombinasi ketidakmampuan untuk menekuk kurva virus dan apa yang membentuk menjadi paket stimulus kecil yang mungkin tidak mengatasi semua kebutuhan yang diciptakan oleh krisis yang mengerikan ini, "kata Hooper. Triliun dolar dalam stimulus fiskal dan moneter telah sangat penting mendorong S&P 500 mendekati rekor tertinggi Februari. Itu mengakhiri sesi Senin 4,3% di bawah rekor. Pada hari Senin, ketika dunia menghadapi prospek meningkatnya infeksi Covid-19, negara-negara di Asia dan Eropa memberlakukan pembatasan baru. Di Amerika Serikat, di mana tingkat infeksi telah meningkat sejak Juni, dua pertandingan baseball dibatalkan karena virus sementara penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump Robert O'Brien adalah pejabat paling senior yang dites positif. Investor terus mengawasi pendapatan, dengan 189 perusahaan S&P 500 dijadwalkan melaporkan hasil minggu ini. Sekitar 80% dari 130 perusahaan S&P 500 yang telah dilaporkan sejauh ini telah mengalahkan estimasi laba yang rendah, menurut data Refinitiv IBES. Beberapa mengharapkan pengumuman besar pada pertemuan dua hari Federal Reserve, tetapi analis mengatakan para pembuat kebijakan cenderung meletakkan dasar untuk tindakan lebih lanjut akhir tahun ini.(dni)

