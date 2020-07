NEW YORK - Harga emas dunia kembali melonjak pada perdagangan Senin (27/7/2020) waktu setempat. Kenaikan harga tersebut imbas meningkatnya ketegangan AS-China.

Ketegangan antara AS-China membuat investor lari dari safe haven dolar AS, dan secepatnya ke emas. Investor khawatir bahwa percekcokan dapat memperkuat pukulan ekonomi dari pandemi coronavirus.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (28/7/2020), harga emas di pasar spot menyentuh rekor tertinggi di USD1.944,73 per ons dan berakhir naik 2,1% menjadi USD1.941,67. Emas berjangka AS naik 2,1% menjadi USD1.937,90 per ons.

Selain itu, harga perak juga pada pergerakannya melompat sebanyak 8% ke USD24,57. Tertinggi sejak Agustus 2013.

Dalam peningkatan terbaru dari ketegangan China-AS, China mengambil alih tempat konsulat AS di kota barat daya Chengdu pada hari Senin sebagai pembalasan atas pemecatan konsulat Beijing pekan lalu di Houston, Texas. Ini membuat dolar ke level terendah dalam dua tahun.

"Permintaan safe-haven (untuk emas) telah meningkat sementara tidak ada lagi untuk USD," kata ahli strategi komoditas ANZ Soni Kumari.

Investor sekarang menunggu pertemuan Federal Reserve AS mulai Selasa, di mana ia dapat menandai perubahan kebijakan akomodatif lainnya.

Sementara itu, kasus COVID-19 melonjak menjadi lebih dari 16,13 juta secara global, mendorong ekspektasi lebih banyak stimulus untuk membendung pukulan ekonomi.

Platinum naik 3,1% menjadi USD942,78 per ons. Sementara itu, paladium naik 3,6% menjadi USD2.299,24.

