JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami penurunan setelah mencetak rekor tertingginya. Namun, harga emas tetap dibanderol di atas Rp1.000.000 per gram.

Melansir dari laman logammulia, Jakarta, Rabu (29/7/2020), harga emas Antam mengalami penurunan harga sebesar Rp9.000. Dengan begitu, harga emas Antam hari ini dijual Rp1.013.000 per gram dari harga sebelumnya Rp1.022.000 per gram.

Sejak hari Jumat 24 Juli 2020, harga emas menyentuh rekor di Rp984.000 dan kembali menembus rekor pada Sabtu 25 Juli 2020 di Rp989.000 per gram dan kembali rekor pada hari Senin 27 Juli 2020 di Rp997.000 dan tertinggi di Selasa 28 Juli 2020 di Rp1.022.000 per gram. Jauh sebelumnya, rekor terjadi pada 7 April 2020 di Rp972.000 per gram.

Berikut daftar harga emas Antam untuk pecahan lainnya pada perdagangan hari ini:

- 0,5 gram: Rp536.500

- 1 gram: Rp1.013.000

- 2 gram: Rp1.966.000

- 3 gram: Rp2.924.000

- 5 gram: Rp4.845.000

- 10 gram: Rp9.625.000

- 25 gram: Rp23.937.000

- 50 gram: Rp47.795.000

- 100 gram: Rp95.512.000

- 250 gram: Rp238.515.000

- 500 gram: Rp476.820.000

- 1.000 gram: Rp953.600.000.(rzy)

(rhs)