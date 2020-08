JAKARTA - Kenaikan harga emas dunia yang mencatakan rekor membuat harga emas logam mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) juga melonjak. Harga emas Antam kini dijual lebih dari Rp1 juta per gram.

Harga emas Antam mencatat rekor tertingginya Rp1.022.000 per gram pada perdagangan Selasa 28 Juli 2020. Meski sempat turun pada perdagangan berikutnya, harga emas Antam tetap dijual di level lebih dari Rp1 juta per gram.

Kini harga emas Antam berada di level Rp1.016.000 per gram setelah kembali naik Rp3.000 pada perdagangan Kamis 30 Juli 2020.

Menurut Ibrahim selaku Direktur TRFX Garuda Berjangka, harga emas akan terus diprediksi mengalami kenaikan hingga pekan Agustus.

Berikut fata-fakta mengenai naiknya harga emas Antam yang naik Jadi Rp 1 juta, Jakarta, Sabtu (1/8/2020).

1. Melompat Tajam Rp19.000 di Awal Mulai Kenaikan

Sebelum kenaikan lonjakan yang begitu pesat, harga emas antam pada perdagangan Rabu (22/7) mengalami kenaikan sebesar Rp19.000 per gram. Tercatat, di perdagangan pagi itu emas antam seharga Rp982.000 per gram.

2. Rekor Empat Hari Berturut-turut dan Tembus Rp1 Juta

Kenaikan harga emas Antam selama empat hari berturut-turut hingga angka Rp1.022.000 per gram. Dimulai dari perdagangan Jumat (24/7) di angka Rp984.000 per gram hingga perdagangan Selasa (28/7) di level Rp1.022.000 per gram.

3. Diprediki Pecah Rekor Lagi

Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim mengatakan, harga emas di dalam negeri diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan hingga pekan pertama Agustus mendatang. Berdasarkan perhitungannya, harga emas Antam akan mencapai puncaknya di level Rp1.070.000 per gram.

"Itu kemungkinan besar harga tertingginya di Rp1.070.000 per gram. Itu ketemu. Itu hitungan saya. Saya enggak tau hitungan Antam karena Antam tidak mau buka rahasia," ujarnya.

4. Harga Emas Sempat Turun Rp9.000 Harga emas Antam sempat turun Rp9.000 dan masih berada di level lebih dari Rp1 juta per gram. Dilansir dari Logammulia, harga emas antam pada perdagangan Rabu (29/7) mengalami penurunan sebesar Rp9.000 per gram. 5. Sebagai Dana Darurat Emas bisa dijadikan sebagai dana darurat. Apalagi di tengah harga emas yang sedang naik tinggi seperti saat ini. "Berikutnya bisa sebagai dana darurat juga. Misalnya kita lagi traveling ke mana kita rnggak bawa uang cash tapi bawa logam mulia kan bentuknya kecil gitu dong ya bahkan kita bisa jual di mana pun. Terus juga istilahnya, mudah disimpanya lah karena barangnya kecil," kata Perencana Keuangan Andi Nugroho. 6. Prediksi Harga Emas Dunia Kenaikan yang diprediksi akan berlanjut hingga pekan pertama Agustus mendatang akan menyentuh level tertinggi USD2000 per ounce. Seperti yang dikatakan Ibarahim selaku Direktur TRFX Garuda Berjangka, diperkirakan emas dunia bisa mencapai level USD2000 per ounce. "Bisa saja hari Jumat bisa tembus USD1.990 per ounce di Minggu berikutnya di level USD2.000 per ounce. Setelah stimulus selesai emas akan terkoreksi. Saya perkirakan akan mencapai puncaknya di bulan Agustus di Minggu pertama," papar Ibrahim.

