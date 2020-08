JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN mencatatkan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pada semester I-2020. Adapun KPR subsidi menjadi penyumbang pertumbuhan kredit BTN secara keseluruhan.

Direktur Utama Bank BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan, KPR subsidi yang menempati porsi sebesar 45,11% dari total portofolio kredit di Bank BTN tumbuh positif di level 5,84% secara tahunan (year-on-year/YoY).

"Per semester I-2020, KPR subsidi Bank BTN tercatat naik dari Rp107,34 triliun pada semester I-2019 menjadi Rp113,61 triliun," ujar Pahala dalam video conference, Senin (3/8/2020).

Pahala menambahkan, di segmen kredit perumahan, Bank BTN juga telah menyalurkan KPR Non-subsidi, kredit perumahan lainnya, dan kredit konstruksi masing-masing sebesar Rp79,87 triliun, Rp7,56 triliun, dan Rp27,87 triliun per semester I-2020.

"Dengan penyaluran tersebut, total KPR di Bank BTN tumbuh sebesar 2,47% YoY dari Rp188,82 triliun menjadi Rp193,49 triliun per 30 Juni 2020. Kemudian, di segmen kredit non perumahan, perseroan menyalurkan kredit senilai Rp22,91 triliun per akhir Juni 2020," kata dia.

Dia menyebut, di tengah pertumbuhan positif tersebut, perseroan pun tetap menjaga kualitas kredit yang disalurkan. Per Juni 2020, Bank BTN mencatatkan penurunan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) net dari 2,42% per Juni 2019 menjadi 2,40% pada Juni 2020.

Selain itu, Perseroan juga tercatat menyiapkan rasio pencadangan yang cukup besar. Pada semester I-2020, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank BTN melonjak ke level 107,90%. Posisi tersebut melesat jauh dari 37,87% pada periode yang sama tahun lalu. "Pemupukan pencadangan tersebut merupakan inisiatif perseroan dalam rangka menjaga kualitas pertumbuhan bisnis di tengah pandemi," ucapnya. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank BTN pun terpantau naik 2,99% YoY dari Rp219,76 triliun pada Juni 2019 menjadi Rp226,32 triliun di bulan yang sama tahun ini. Pertumbuhan tersebut disumbang peningkatan perolehan giro sebesar 13% YoY dari Rp52,88 triliun pada menjadi Rp59,75 triliun di kuartal II-2020.

