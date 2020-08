JAKARTA - Transformasi ekonomi perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya, Usaha mikro kecil menengah (UMKM) agar tidak tertinggal dengan negara maju seperti Jerman, Korea Selatan dan Taiwan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan Indonesia perlu melakukan transformasi kebijakan dalam memulihkan ekonomi.

"Apabila kita tidak bertransformasi, Indonesia akan tertinggal. Karena Taiwan, Korea Selatan, Jerman, UMKM mereka sudah mulai suplai untuk industri high technology. Jadi UMKM kita sekarang jangan hanya kita pikir untuk makanan, fashion, itu saja. Tapi sudah mulai kita lakukan untuk transformasi teknologi," kata Luhut dalam sebuah acara webinar, Minggu (30/8/2020).

Dia pun menginginkan, agar keberpihakan membeli produk dengan komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi. Hal ini seiring instruksi Presiden Joko Widodo yang tegas menyatakan agar semua Kementerian dan Lembaga bisa membeli produk Indonesia sehingga betul mendorong UMKM.

"Sekarang kita mulai dari mamin, tapi tak boleh berhenti di sini. Inilah semangat bangga buatan Indonesia. Kita jangan hanya berbicara saja. Kita semua para pejabat tunjukkan kita beli produk Indonesia," jelasnya.

Dia menambahkan, Indonesia harus berpikir out of the box dalam memajukan UMKM. Adapun, tidak boleh bisnis as usual, terutama dalam pandemi ini dalam mendongkrak ekonomi Indonesia.

"Perlu kita lihat untuk bisa mungkin sampai pada tatanan lebih besar sehingga umkm dalam hight teknologi bisa mendapatkan peluangnya. Semua kita putar otak kita dan itu pesan saya ke anak muda dalam vidcall UMKM. Ayo kreasikan kreasi hebat kalian," jelasnya.

