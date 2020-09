JAKARTA - Pandemi Covid-19 memiliki dampak cukup besar bagi kehidupan. Untuk menjaga tetap stabil, perencanaan keuangan harus segera diatur. Salah satu caranya berinvestasi.

Menurut Perencana Keuangan Prita Ghozie, investasi tetap bisa dilakukan apabila pelaku sudah benar-benar paham dan mengetahui sejumlah institusi yang sudah berizin. Dengan begitu berinvestasi tetap bisa dilakukan dari rumah dan di tengah pandemi.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam berinvestasi di rumah Pertama, selalu pelajari dan pahami.

"Dalam melakukan investasi perlu diketahui apa tujuan awal, selain itu mau untuk belajar produk investasi yang akan dipilih. dan yang terakhir memahami harus membeli dari mana investasi tersebut beserta legalitasnya," tulis Prita dalam Instagram @pritaghozie, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Kedua, mulai berinvestasi. Pelaku harus memberanikan diri untuk berinvestasi sesuai dengan profil risiko, bukan karena ikut-ikutan. Sedangkan untuk pemula, sebaiknya start small, but start it from now.Untuk yang sudah pernah, dianjurkan untuk meningkatkan porsi investasi seiring kemampuan berhemat yang semakin baik.

"Nah, masalahnya banyak calon investor yang berhenti saat merasa proses pembeliannya ribet, bener gak?" ungkap Prita.Ketiga, go online. Untuk orang-orang yang ingin praktis, berinvestasi melalui platform online sebenarnya sudah sangat memudahkan.

Adapun beberapa pertimbangan memilihnya, seperti pilihan produk investasi yang lengkap, namun memiliki ijin yang tepat.

Kemudian, menyajikan portofolio laporan investasi yang transparan, dan terakhir adalah proses investasi yang sederhana dan user-friendly.

