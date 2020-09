JAKARTA – Indeks dolar AS melemah pada akhir perdagangan kemarin. Dolar AS melemah karena investor beralih ke pasar saham. Turunnya permintaan menekan level indeks dolar AS.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,29% menjadi 93,0579, dilansir dari Xinhua, Selasa (15/9/2020).

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1863 dari USD1,1830 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2853 dari USD1,2791 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7291 dari USD0,7274.

Dolar AS dibeli 105,70 yen Jepang, lebih rendah dari 106,11 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9078 franc Swiss dari 0,9096 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3178 dolar Kanada dari 1,3193 dolar Kanada.

Aset berisiko seperti pasar saham menguat, didorong oleh optimisme pasar. Rata-rata indeks utama Wall Street diperdagangkan lebih tinggi pada hari Senin dengan Dow naik sekitar 300 poin di sesi sore. (kmj)

