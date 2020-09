JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat hingga perdagangan pagi ini. Rupiah pagi ini menguat ke level Rp14.800-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (16/9/2020) pada pukul 09.12 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 35 poin atau 0,24% ke level Rp14.810 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.790 hingga Rp14.810 per USD.

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah telah masih berada di level Rp14.867 per USD. Rupiah berada di kisaran Rp14.867-Rp14.867 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar Amerika Serikat (AS) turun ke level terendah dalam dua minggu terakhir terhadap yen Jepang. Pasar juga tengah menanti ekspektasi Federal Reserve yang akan mempertahankan sikap terhadap ekonomi AS akibat pandemi, dan mempertahankan suku bunga AS mendekati nol untuk beberapa waktu.

Saat ini, The Fed sedang melakukan selama dua hari untuk menentukan arah kebijakannya. Analis memperkirakan bahwa Bank Sentral AS akan menegaskan kebijakan suku bunga nol saat ini selama tiga tahun ke depan.

Indeks dolar naik sedikit pada hari itu di 93,111, karena greenback pulih setelah euro membalikkan kenaikan sebelumnya. Euro terakhir turun 0,2% menjadi USD1,1844.

