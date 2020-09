JAKARTA- Sejak 17 Agustus 2020, Kementerian BUMN secara resmi melakukan re-branding program Rumah Kreatif BUMN menjadi Rumah BUMN dengan tujuan untuk memaksimalkan peran BUMN untuk Indonesia. Selain berfungsi untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Rumah BUMN memiliki 5 fungsi baru sebagai pengembangan UMKM, Satuan Tugas Tanggap Bencana, Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Pengelolaan Coworking Space & Kedai Kopi serta sebagai pusat kegiatan Milenial BUMN.

Untuk memperkenalkan Rumah BUMN BNI kepada generasi milenial, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkolaborasi dengan Ayo Naik Kelas menyelenggarakan program UMKM MUDA Virtual Week pada 15 – 21 September 2020. UMKM MUDA Virtual Week merupakan sebuah rangkaian kegiatan virtual yang bertujuan untuk menyebarkan semangat entrepreneurship khususnya pada generasi milenial di Indonesia untuk terus optimis dan bergerak maju mengembangkan usaha ditengah situasi pandemi Covid-19.

Corporate Secretary BNI Meiliana mengatakan bahwa empat agenda kegiatan tersebut yang berupa UMKM Muda Talk, Charity Webinar, Virtual Pop Up Market dan Virtual Tour akan diselenggarakan secara gratis melalui Instagram @rumahbumn.bni dan @ayo.naik.kelas serta Facebook & Youtube Channel Rumah BUMN BNI.

UMKM Muda Talk mempertemukan anak-anak muda Indonesia yang sedang merintis usaha dengan para entrepreneur muda inspiratif dari berbagai kota di Indonesia seperti Riza & Wakhyu Founder Rumah Mocaf Indonesia, Martalinda Basuki Founder Cokelat Klasik, Tiara & Rinaldi Founder Morfana.Co, Aussie Andry Founder & CEO Es Teh Indonesia – Gokskin.ID, Satria Widyar Founder Milkshake Pemuda dan Elsen Nugroho Founder Arane Ecoprint.

Sedangkan, UMKM Muda Charity Webinar mengundang desainer Dana Maulana founder brand ternama anak muda Danjyo Hiyoji serta pengusaha muda & influencer Angga Daulay Founder & CEO D’Colonel Resto yang akan memberikan inspirasi dalam merintis usaha melalui tema From Zero to Hero di Official Youtube Rumah BUMN BNI. Melalui webinar tersebut, Ayo Naik Kelas juga mengajak peserta berdonasi untuk Kelompok Usaha Petani Kecil di Bandung Utara yang diinisasi oleh Mang Toha bersama para jurnalis di Yayasan Odesa Indonesia melalui platform Kitabisa.com.

Ada pula UMKM Muda Virtual Pop Up Market yang menghadirkan kurasi produk-produk local brand kreasi anak muda dan UMKM Rumah BUMN BNI yang kreatif dan dapat menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya sekaligus mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Di tengah pandemi dan aturan physical distancing, UMKM Muda Virtual Week akan mengajak para milenial untuk bisnis tour secara virtual ke lokasi usaha UMKM Muda Arma Rifai Founder Domba Berkah, harapannya para milenialpreneur lainnya dapat melihat secara langsung proses bisnis dan bagaimana sang pemilik mengembangkan usahanya.

“Rumah BUMN yang diinisasi oleh Kementerian BUMN menjadi wadah bagi BUMN untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian, Dinas Koperasi & UKM melalui program PLUT, Universitas, Marketplace dan Komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama untuk UMKM. Kedepannya, Rumah BUMN juga diharapkan menjadi coworking space bagi anak muda untuk turut aktif berkolaborasi dengan UMKM sehingga kreativitas dan digital skill yang dimiliki anak muda ini dapat turut mengembangkan local brand yang kreatif dan mendunia melalui pemasaran digital, “ ujar Meiliana.

Sementara itu Co Founder Ayo Naik Kelas Bima Rizky mengatakan bahwa saat ini banyak anak muda lulusan sarjana di era pandemi Covid-19 memutuskan untuk menjadi wirausaha ditengah situasi sulitnya mencari pekerjaan. Namun terkadang mereka masih bingung bagaimana cara mengembangkan bisnisnya, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat menjadi support system bagi mereka sekaligus mengumpulkan mereka dalam satu komunitas untuk saling berbagi informasi dan pengalaman diantara sesama UMKM Muda Indonesia lainnya.

Hingga kini, BNI membina 44 Rumah BUMN di seluruh Indonesia melalui program-program pelatihan untuk mendorong UMKM Naik Kelas serta membantu pembiayaan UMKM melalui program KUR dan BNI UKM Unggulan Nusantara (Bunga Nusantara) yang aktif melakukan kurasi produk asli Indonesia untuk mengikuti pameran di tingkat nasional dan dunia.

CM

(yao)