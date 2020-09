JAKARTA - Para pelaku agen travel menyambut baik rencana pemerintah yang akan memberikan paket wisata yang sebesar 50%.

Association of The Indonesians Tours and Travel Agencies (Asita) mencatat ada 25 kota yang masuk diskon paket wisata 50%.

Seketariat Jenderal Asita Bahriyansyah mengatakan, 25 kota ini memiliki nilai jual yang mana juga memiliki tempat wisata yang indah dan nilai jual yang besar.

25 kota yang dapat diskon wisata itu rinciannya adalah Medan untuk lokasi Danau Toba, lalu Padang untuk wisata Bukit Tinggi, Palembang, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Banyuwangi, Bali, Lombok, Makassar (Toraja), Manado, Ambon, Raja Ampat, Bandung, Kepri, Belitung, Pangkalan Bun, Labuan Bajo, Malang, Lampung, Gerawan dan terakhir Sumba.

"Diputuskan baru 25 kota kita tetapkan dengan permintaan mengenai penerbangan dan destinasi yang cukup terkenal dan punya nilai jual dengan low factor pesawat antar provinsi yang memungkinkan low factor dan antar provinsi yang memungkinkan," ujar Bahriyansyah saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/9/2020)

Dia melanjutkan program ini akan berlangsung selama tiga bulan. Dan diawali pada bulan Oktober yang mana konsepnya paket wisata dibeli warga negara Indonesia (WNI).

"Jadi ini bisa memacu kemauan pemerintah untuk bisa menggairahkan pariwisata," jelasnya.

Sebagai informasi, diskon paket pariwisata sebesar 50% didata melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Stimulus untuk industri pariwisata dianggarkan sebesar Rp1 triliun diberikan setelah masyarakat disuntik vaksin corona. Adapun maksimum diskon 2.35 juta per NIK sehingga diharapkan terjadi multiplier effect sebanyak 4,58 kali sampai 5,85 kali atau senilai dengan Rp9,34 triliun sampai Rp11,93 triliun.

