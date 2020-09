JAKARTA - Bank Dunia mendukung langkah Indonesia melakukan reformasi kemudahan berusaha melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Bahkan Omnibus Law dinilai dapat mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo mengatakan, pembahasan Omnibus Law merupakan angin segar bagi Indonesia lantaran momentumnya berbarengan dengan pandemi.

"Kabar baik, pemerintah sudah merancang Omnibus Law, yang di dalamnya telah memasukkan banyak reformasi berusaha untuk meningkatkan daya saing berusaha," kata Matoo dalam diskusi virtual Selasa (29/9/2020)

Dia menyebut perlu upaya ekstra dari pemerintah untuk mengangkat kembali perekonomian. Misalnya mendorong industri agar terlibat dalam rantai pasok (value chain) perdagangan global.

"Indonesia merupakan salah satu negara eksportir dalam perdagangan, perlu juga memperbaiki standar perdagangan. Misalnya mengenai biaya pelabuhan, yang merupakan salah satu bagian di dalam perdagangan internasional," bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Vice President for East Asia and the Pacific at the World Bank Victoria Kwakwa mengatakan pandemi Covid-19 ini dapat menahan pertumbuhan regional selama satu dekade ke depan.

"Dengan dampak terbesar dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin karena tingkat akses yang lebih rendah untuk perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keuangan," bebernya.

