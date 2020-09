JAKARTA – Indeks dolar AS melemah pada akhir perdagangan kemarin. Kurs dolar AS lesu karena pelaku pasar menunggu debat Presiden AS.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,40% menjadi 93,8937, dilansir dari Xinhua, Rabu (30/9/2020).

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1737 dari USD1,1664 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2861 dari USD1,2837 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7129 dari USD0,7070.

Dolar AS dibeli 105,68 yen Jepang, lebih tinggi dari 105,52 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9195 franc Swiss dari 0,9245 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3385 dolar Kanada dari 1,3371 dolar Kanada.

Debat pertama antara Presiden Donald Trump dan penantang Demokratnya, Joe Biden, yang dijadwalkan pada Selasa malam, adalah salah satu fokus utama bagi para pedagang minggu ini. Investor juga memperhatikan pembaruan paket bantuan virus korona AS yang baru.

Partai Demokrat dari DPR AS pada Senin mengumumkan paket bantuan covid-19 senilai USD2,2 triliun, mencoba menekan Gedung Putih dan Partai Republik untuk mencapai kesepakatan sebelum pemilihan presiden pada November.

