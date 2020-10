JAKARTA - Pemerintah sedang berupaya keras agar Indonesia selamat dari resesi akibat kelesuan ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air. Lantas, apakah usaha pemerintah dengan mengucurkan berbagai macam stimulus akan menyelamatkan negara dari gejolak eknomi tersebut?

Menanggapi hal itu, Direktur Riset CORE Piter Abdullah menyatakan suatu hal yang mustahil Indonesia akan terhindar dari resesi pada kuartal III-2020 mendatang. Karena, kini hingga awal Oktober saja, perekonomian Tanah Air pun belum menunjukkan adanya perbaikan ke arah yang lebih positif.

"Kita tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi 2 triwulan yang sudah terjadi di mana pertumbuhan ekonomi Kita negatif," kata Piter saat dihubungi Okezone, Jakarta, Sabtu (3/10/2020).

Menurut dia, Indonesia bisa terhindar dari resesi bila pemerintah mempunyai sebuah mesin pemundur waktu untuk mengevaluasi penanganan pandemi secara baik dan benar agar tak terjadi kontraksi ekonomi.

"Kalau kita punya mesin waktu, mundur ke belakang ke bulan Maret, batalkan pandemi, kita baru bisa terhindar dari resesi," kata dia.

Hal senada dikatakan, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa resesi itu hanya tinggal menunggu pengumuman dari Badan Pusat Statistik (BPS) ihwal Indonesia resmi tercebur ke jurang resesi seperti negara-negara lain.

"Ini tinggal menunggu pengumuman resmi BPS 5 November mendatang untuk tahu seberapa dalam resesi di kuartal III-2020," kata dia.

