JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berpeluang melanjutkan tren penguatan terbatas pada perdagangan hari ini.

Dalam perdagangan hari ini mata uang Rupiah kemungkinan akan dibuka menguat walaupun sesi siang kembali melemah. Namun kemungkinan ditutup menguat terbatas sebesar 5-20 poin di level Rp14.690 per USD-Rp14.730 per USD.

Untuk hari ini, pergerakan Rupiah terhadap dolar AS pada hari ini Rp14.650 per USD - Rp14.800 per USD. Demikian seperti laporan Treasury MNC Bank, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Pada perdagangan Kemarin, Rabu 14 Oktober 2020, Rupiah dibuka di posisi Rp14.708 dan ditutup di level Rp14,718. Level penutupan Rupiah menguat 7 poin atau 0,05 persen dibandingkan posisi penutupan sebelumnya.

Pada pekan ini, Rupiah bergerak fluktuatif. Pada Selasa 13 Oktober 2020, Rupiah ditutup melemah 0,17%. Sementara itu, pada Senin 12 Oktober 2020 menguat tipis 0,03%. Dalam sebulan terakhir, Rupiah sudah menguat 1,1%.

Pasar tampak tengah menanti pembicaraan stimulus AS yang masih berlangsung dan debat Presiden AS yang bisa memberikan sentimen positif ke pasar bila stimulus diindikasikan akan dirilis dan Joe Biden berpotensi menang.

(dni)