JAKARTA - Tata letak ruangan rumah perlu sering diatur, tujuannya supaya memperoleh kenyamanan. Tapi biasanya, tata letak ini kurang diperhatikan sehingga kondisinya biasa saja.

Memang dalam mengatur tata letak ruangan gampang-gampang susah, apalagi untuk rumah minimalis yang memiliki lahan tidak terlalu luas. Jika sampai salah mengatur tata letak ruang, untuk mengakali, pemilik rumah justru mengurangi jumlah furnitur yang terdapat di dalamnya.

Oleh sebab itu, agar terhindar dari kekeliruan tata letak ruang, berikut ini adalah sejumlah tips yang dapat dilakukan seperti dilansir dari buku 24 Desain 3in1 Ruang Multifungsi oleh Hendi Anwar, Tri Wahyu Handayani, Hani Handayani, Panji Aryacitra B, Jakarta, Kamis (15/10/2020).

"A plan is a society of rooms," tutur Architect Louis Kahn sebagaimana dikutip oleh penulis.

Pada ruangan yang terbatas luasannya, fungsi ruang yang sifatnya umum dapat digabung. Ruang makan dan ruang dapur dapat terbuka satu sama lainnya, sehingga sirkulasi ruang menjadi lebih lapang pula.

Lalu, posisi tempat tidur hendaknya bersandar pada dinding yang solid tanpa jendela, gunakan cermin untuk menjadikan ruang berkesan luas. Use extra space for a cozy corner.

Kemudian, area karpet dapat dijadikan solusi yang tepat untuk mengkotakkan ruang yang ukurannya terlalu besar.

"Good design should be more accessible," tutur Furnitur Designer Ted Boerner.

Selain itu, fungsi yang dapat dilipatgandakan pada sebuah ruangan akan menghemat ruang yang luasnya terbatas.

"Nothing is nicer than open space," tutur Industrial Designer Stefan Patte.

Ruangan yang luas juga dapat dipisahkan dengan partisi yang sifatnya transparan agar menyatu secara visual. Terakhir, pilihlah jenis kursi berupa stool bar (kursi bar) karena desainnya mungil.

(fbn)