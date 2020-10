JAKARTA - Sarapan adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh banyak orang pada pagi hari sebelum memulai aktifitas.

Tak terkecuali Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Mantan Managing Director Bank Dunia ini pun melakukan sarapan setiap hari. Sri Mulyani membagikan menu sarapannya yang dimakan setiap hari.

"Kalau orang Indonesia sarapannya sama yakni, telur (protein), pepaya, jus jeruk dan roti," ujar Sri Mulyani dalam acara Spectaxcular 2020 yang diselenggarakan Direktorat Jendreal Pajak Kementerian Keuangan, Jumat (23/10/2020).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific tahun 2020 oleh Majalah Global Markets.

Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima oleh Sri Mulyani dari majalah yang sama, setelah terakhir di tahun 2018 memperoleh penghargaan serupa.

Menurut Majalah Global Markets, Sri Mulyani layak mendapatkan penghargaan tersebut atas prestasinya dalam menangani pandemi Covid–19 di Indonesia.

