JAKARTA - Produk Prancis di Indonesia kini sedang mendapatkan banyak sorotan. Hal tersebut menyusul adanya seruan boikot pada produk Prancis menyusul pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap telah menghina Islam.

Di Indonesia sendiri ada beberapa produk asal Prancis yang dijual. Salah satunya adalah produk bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan produksi dari perusahaan asal Prancis Total.

Sayangnya, pihak total enggan mengomentari mengenai aksi boikot produk Prancis ini. Termasuk juga ketika ditanya apakah aksi boikot ini mempengaruhi dari penjualan BBM total di Indonesia atau tidak.

“Tapi maaf juga, untuk saat ini kami belum bisa beri komentar,” ujar Marketing Manager PT TOTAL Oil Indonesia Magdalena Naibaho saat dihubungi Okezone, Rabu (4/11/2020).

Adapun SPBU total di Indonesia sendiri ada 18 titik yang berada di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Mengutip dari website Total, pertama adalah di Jl. Raya Daan Mogot no. 49, 51, 55, Tanjung Duren Utara, Jakarta 11470, kemudian yang kedua berada di Jl. Panjang RT 13 RW 05, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta 11520, lalu ada juga di jalan MT Haryono no. 8 Kav. 12, Tebet Barat, Jakarta 12810.

Selanjutnya ada juga di jalan Warung Jati Barat RT 012 RW 09, Pancoran, Jakarta 12740, selanjutnya ada di jalan Kapten Tendean no. 9 RT 01 RW 05 Mampang Prapatan Jakarta 12710, kemudian di jalan Terogong Raya no. 28 RT 03 RW 06, Cilandak Barat, Jakarta 12430. Lalu ada juga di jalan Kemang Raya no. 32 RT 12 RW 05 Mampang Prapatan, Jakarta 12730 dan di jalan Pasar Minggu no. 40 RT 08 RW 02, Pancoran, Jakarta 12780.

Kemudian ada di jalan Warung Jati Barat RT 03 RW 05, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta 12540, selanjutnya di jalan Raya Hankam RT 05 RW 02, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta 13890, dan jalan Cideng Timur no. 21, Petoko Utara, Gambir, Jakarta 10130. Kemudian di nomor 12 ada di jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong, Tangerang Selatan 15310, Jendral Sudirman, Modernland, Tangerang 15117. Lalu ada juga di jalan Boulevard Raya Sektor 7 Bintaro Jaya Blok B7/D2, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang 15229, jalan Jend. A. Yani RT 04 RW 01, Margajaya, Bekasi 17141, dan jalan KH Noer Ali no. 50 RT 02 RW 16, Jakasampurna, Bekasi 17137. Kemudian ada juga di Jalan A. Yani no. 16 Sempur, Bogor 16161. Sedangkan yang di Bandung SPBU Total berada di jalan DR. Djunjunan no. 90-92 Sukajadi, Bandung.