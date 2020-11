JAKARTA - Harga minyak bergerak lebih rendah pada perdagangan kemarin. Harga minyak turun karena lonjakan kasus covid-19 memicu kekhawatiran atas permintaan energi.

Melansir Xinhua, Jumat (6/11/2020), West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember turun 36 sen menjadi menetap di USD38,79 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari turun 30 sen menjadi ditutup pada USD40,93 per barel di London ICE Futures Exchange.

Pergerakan pasar yang suram terjadi ketika infeksi virus korona terus melonjak di beberapa negara besar.

Kasus covid-19 AS telah melampaui 9,5 juta, dengan jumlah kematian melebihi 234.300 pada Kamis sore, menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins.

Sementara itu, sejumlah negara Eropa mengintensifkan pembatasan akibat virus.

Pada hari Rabu, kedua patokan minyak melonjak hampir 4%, didukung oleh penurunan tajam dalam stok minyak mentah AS. "Kami percaya bahwa pasar minyak sama sekali belum keluar dari kesulitan, dan setelah serangan euforia awal, risiko kemungkinan akan semakin menjadi fokus pada pasar," kata Analis Energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg dalam sebuah catatan.