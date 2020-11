JAKARTA - Berlian ungu-merah muda terbesar yang pernah dilelang akhirnya dijual di Jenewa, Swiss dengan harga 24.393.000 franc Swiss atau setara USD26,7 juta atau setara Rp376 miliar (mengacu kurs Rp14.100 per USD). Berlian ungu-merah jambu tersebut disebut "The Spirit of the Rose,"

Berlian tersebut dijual kepada pembeli anonim yang melakukan penawaran melalui telepon di lelang Sotheby pada hari Selasa. Beratnya 14,8 karat tetapi dipotong dari berlian kasar yang lebih besar seberat 27,8 karat, yang ditemukan di Yakutia, timur laut Rusia pada 2017.

Berlian kasar itu dikatakan sebagai kristal merah muda terbesar yang pernah ditambang di Rusia dan dinamai Nijinksysesuai nama penari balet legendaris Rusia-Polandia Vaslav Nijinsky. The Spirit of the Rose adalah nama yang diberikan untuk potongan berlian, setelah balet terakhir Nijinsky tampil di atas panggung.

Butuh waktu satu tahun bagi ahli pemotongan Rusia untuk membentuk berlian ujung dan memberinya bentuk oval untuk memastikan ukurannya maksimal.

Berlian merah muda pertama kali ditemukan di India pada abad ke-17 dan warnanya dianggap sebagai hasil dari distorsi pada kisi kristal atau susunan atomnya. Menurut penjelasan situs web Sotheby, hal ini diciptakan oleh panas yang hebat dan tekanan besar setelah batu terbentuk di bumi.

"Distorsi ini menggeser banyak atom karbon dari posisi normalnya dan mengubah kualitas cahaya yang dipantulkan oleh berlian - mengakibatkan kami mengamati batu itu berwarna merah muda," jelas rumah lelang dikutip dari CNBC, Senin (16/11/2020).

Berlian merah muda berbeda dari berlian berwarna lainnya karena tidak ada unsur jejak kimiawi dalam pembentukannya. Misalnya, keberadaan nitrogen membentuk berlian kuning, sedangkan boron menghasilkan berlian biru.

Hanya 1% dari berlian merah muda yang dikatakan lebih besar dari 10 karat dan hanya 4% yang dinilai sangat indah CTF Pink Star misalnya dengan berat 59,6 karat, memegang rekor saat ini untuk harga yang dibayarkan untuk berlian merah muda di lelang, sebesar USD71,2 juta atau setara Rp1 triliun yang dijual di Hong Kong pada April 2017. The Grand Table yang diperlihatkan kepada seorang pedagang dan petualang Prancis di India pada abad ke-17, dianggap sebagai berlian merah muda terbesar yang pernah tercatat, dengan lebih dari 200 karat.