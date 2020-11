JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat (AS). Di sana Luhut bertemu bertemu Donald Trump dan Wakil Presiden AS Mike Pence di Gedung Putih Amerika Serikat.

Bahkan, Menko Luhut menyampaikan bahwa pihaknya juga bertemu dengan perwakilan Partai Demokrat AS yang menang Pilpres AS dengan calon presidennya Joe Biden.

"Pemerintahan AS yang berikutnya juga saya lihat. Karena saya ada ketemu dengan beberapa dari partai Demokrat juga," ujar dia dalam acara CEO Networking 2020, secara virtual, Selasa (24/11/2020).

Menurut dia, partai Demokrat AS juga menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia dan mereka juga terkejut atau mungkin kagum kepada Presiden Joko Widodo yang sudah merencanakan restorasi mangrove seluas 630.000 hektar lebih di 4 tahun ke depan.

"Karena itu sekarang di dunia masalah lingkungan menjadi sangat penting dan kita merupakan negara yang penghasil karbon kredit terbesar di dunia dari 75 sampai 80% karbon kredit dunia itu ada di Indonesia," ungkap dia.

Sebelumnya, Presiden terpilih AS Joe Biden diduga kuat akan menunjuk mantan ketua Federal Reserve (Bank sentral AS), Janet Yellen, untuk menjabat menteri keuangan. Jika benar, Yellen akan menjadi perempuan pertama yang memimpin Departemen Keuangan AS.

Pencalonan Janet Yellen sebagai Menkeu AS dikonfirmasi kepada AFP oleh sumber keuangan yang dekat dengan pemerintahan Biden. Dia akan ditugaskan untuk mengarahkan AS, negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu, berjuang di tengah PHK massal dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang tajam akibat pandemi Covid-19. “Yellen akan menjadi menteri keuangan berikutnya, dan dia mungkin diumumkan secara resmi paling cepat Selasa (24/11/2020),” kata sumber itu, membenarkan berita yang pertama kali dilaporkan The Wall Street Journal tersebut.