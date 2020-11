JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kembali mendapat tantangan untuk berdebat soal kebijakan ekspor benih lobster.

Tantangan debat ini terlontar dari mulut Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali.

Dirinya siap berdebat dengan Susi ihwal ekspor benih lobster. Dia meminta agar Susi juga siap menerima tantangannya.

“Di media sosial ada kalimat apakah Effendi masih berani diskusi dengan Bu Susi setelah penangkapan. Saya siap diskusi. Ayo di mana, apakah di DPR, di media, mudah-mudahan Bu Susi hadir,” ujar Effendi dalam webinar, Jakarta, Senin (30/11/2020).

Dalam debat, dia makan menanyakan kepada Susi ihwal potensi benur yang bisa mencapai Rp850 miliar per tahun. Effendi juga akan memberikan masukan terhadap Susi terkait ekspor benih lobster berdasarkan kajiannya.

Effendi memaparkan, praktik penyelundupan benur tidak saja terjadi di masa Edhy Prabowo. Meski di masa Menteri Susi, ada kebijakan larangan ekspor benur, namun masih maraknya penyelundupan platsma nutfa tersebut. Di mana penyeludupan benur dibawah ke Vietnam melalui Singgapura.

Polemik antara Susi dan Effendi sudah terdengar sejak lama. Pada awal tahun lalu, Susi Pudjiastuti mengkritik Effendi Gazali. Berawal dari Susi yang mengomentari video dari Effendi Gazali yang membahas mengenai ekspor bibit lobster. Adapun kutipan video tersebut sebagai berikut:

"Jumlah telur lobster 26,9 miliar per tahun, jumlah larvanya (lobster) menjadi 24,7 miliar per tahun, dan yang menjadi puerulus 12,3 miliar per tahun. Jadi jangan ada yang mengatakan, 'ini bisa punah'. Punah dari sebelah mana?" ujar Effendi dalam video yang diunggah di twitter @Susipudjiastuti.

Menanggapi hal tersebut, Susi pun memberikan komentar di video tersebut. Dirinya mengritik akan ilmu dari seorang guru besar serta doktor seperti Effendi Gazali.

"Keilmuan tinggi seorang guru besar Doctor dalam menjustifikasi/memperlihatkan/meninggikan/ membenarkan Ignorances untuk Pembenaran Ekspor Bibit Lobster, saya tidak berilmu dan saya berduka," ujar Susi dalam akun pribadinya.