JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak setuju dengan kebijakan ekspor benih lobster yang terjadi sepanjang 2020. Ketidaksetujuannya itu lantaran ingin menjaga ekosistem lobster di Indonesia agar tak punah.

Hal itu pun mengundang perdebatan dari seorang Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP Effendi Gazali. Dia menyebut lobster di Indonesia tak akan punah karena jumlahnya yang banyak.

"Jumlah telur lobster 26,9 miliar per tahun, jumlah larvanya (lobster) menjadi 24,7 miliar per tahun, dan yang menjadi puerulus 12,3 miliar per tahun. Jadi jangan ada yang mengatakan, 'ini bisa punah'. Punah dari sebelah mana?" ujar Effendi dalam sebuah video beberapa waktu lalu.

Susi pun kini membalasnya dengan mencuitkan status di laman Twitter resmi pribadi miliknya. Dia menyebut bahwa lobster di Indonesia memang tak akan punah, karena kini sudah dievakuasi ke Vietnam.

"Kata seorang Profesor di youtube chanel Lobster Tidak Akan Punah. Karena kebijakan pembantaian lobster sudah diganti. Bibit-bibitnya sekarang terselamatkan dengan dievakuasi ke Vietnam," tulis akun Twitter resmi @susipudjiastuti yang dikutip Okezone, Sabtu (5/12/2020).

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan kebijakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang ekspor benih lobster itu hal yang keliru. Mengetahui hal itu, Susi pun langsung menggunggah video di akun media sosial pribadi miliknya. Dia menanggapi pernyataan adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu secara santai. Dalam video itu tak ada nada amarah Susi mengeluarkan pernyataan yang biasanya meledak-ledak ataupun marah. Sambil menikmati cerah matahari di atas puddling yang terombang-ambing karena gelombang laut, dirinya bilang seharusnya kalau dahulu keliru dan kini perbaiki, semestinya kini tak menimbulkan kasus.