JAKARTA - Pada hari Minggu (6/12/2020), terjadi penyelundupan 42.500 benur lobster di Batam yang akan dikirimkan ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam.

Menteri Kelautan dan Perikanan ad Interim Syahrul Yasin Limpo (SYL) pun memberikan tanggapannya terkait sikap KKP.

"Semua ada aturannya, saya selama di sini memimpin, semua ada target, semua ada SOP. Tidak boleh ada korupsi dan lain-lain," ucap SYL di Jakarta, Senin(7/12/2020).

Dia menekankan sikap yang jujur di lapangan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saya nggak jawab (soal evaluasi benur) karena saya belum sampai ke sana. Yang ada adalah semua harus sesuai aturan, tidak boleh keluar dari SOP, don't ever go against the law," tegas SYL.

Dia mengatakan, semua proses harus sesuai dengan target yang ada. Keluar dari target itu menjadi persoalan karena target itu sudah disepakati dalam program. "Dan terakhir tentu saja tidak boleh berkonotasi macam-macam. Kira-kira begitu," tambah SYL. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya belum akan menjawab soal masalah teknis seputar KKP. "Saya tidak boleh menjawab teknis karena saya baru beberapa hari disini. Saya akan sama-sama mengawasi yang ada," pungkas SYL.