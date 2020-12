JAKARTA – Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mempelajari cara berbisnis. Bisa lewat kelas online, streaming video, bahkan menonton film. Namun, belajar bisnis melalui film akan menyenangkan sehingga materi dapat diserap dengan baik.

Sebuah film biasanya ditayangkan dengan sebuah tema yang sangat menarik dan menginspirasi. Berbagai macam pembelajaran akan didapat penontonnya, seperti bisnis. Dengan belajar bisnis melalui nonton film, pemahaman materi akan lebih mudah karena terdapat hal menarik di dalamnya.

Dilansir dari The Balance Small Business, Jakarta, Rabu (9/12/2020), sebuah film akan mengeksplorasi tantangan dalam mencoba memecahkan permasalahan, seperti industry bisnis dengan berbagai pendekatan yang nantinya dapat dijadikan pembelajaran oleh penontonnya.

Carilah film-film yang menampilkan cara berbisnis yang dapat dikembangkan di kehidupan nyata. Berikut ini 5 rekomendasi film yang cocok ditonton untuk mendalami dunia usaha tersebut.

1. The Imitation Game

Jika ingin menjadi yang terbaik dalam bisnis, cobalah untuk belajar cara membuat tim dinamis meskipun ada individu yang mampu melakukannya sendiri.

Film tahun 2014 yang mendebarkan ini berlatar waktu PD II dan menggambarkan kisah nyata Alan Turing (Benedict Cumberbatch), seorang ahli matematika brilian yang direkrut oleh MI6 Inggris untuk memecahkan kode Nazi yang tidak dapat dipecahkan, Enigma.

Bersama timnya, termasuk wanita Joan Clarke (Keira Knightley), Turing memecahkan kode dan menjadi pahlawan. Banyak elemen yang membuat film ini menjadi unik. Turing yang ada dalam spektrum autisme, mempersulit interaksi manusianya tetapi membuatnya brilian dalam pekerjaannya. Di momen yang mengerikan, Turing juga terungkap sebagai gay dan dijebloskan ke penjara karena dianggap demikian.

2. The Making of Funko Pop

Film ini cocok apabila sedang mencari dokumenter untuk belajar bisnis. The Making of Funko Pop akan membawa penontonnya ke perjalan fenomena budaya yang berubah dari startup garasi menjadi merek yang merock star. Banyak hal dilakukan oleh Funko yang didasari pada hubungan dengan pelanggan menggunakan nostalgia.

Tonton bagaimana mereka beroperasi di masa-masa awal, bagaimana mereka menggunakan strategi pemasaran yang unik, dan bagaimana mereka meledakkan merek mereka. Pelajari bagaimana mereka mengatasi rasa sakit yang semakin bertambah, bagaimana mereka mengalami banyak kegagalan dalam prosesnya, dan bagaimana mendapatkan lisensi Star Wars yang merupakan batu loncatan besar bagi perusahaan. Kolektor ataupun orang yang berpikiran bisnis akan suka menonton sejarah ini.

3. Julie & Julia

Film ini terinspirasi dari setengah dari kisah nyata tentang bagaimana Julia Child (Meryl Streep) menjadi dirinya sendiri. Setengah dari kisah fiksi ditampilkan oleh seorang warga New York yang frustrasi bernama Julie Powell (Amy Adams) yang muak dengan pekerjaannya dan memutuskan untuk membuat setiap satu dari 524 resep di buku masak Julia Child "Menguasai Seni Memasak Prancis”.

Pada bagian “Julia”, kita melihat bagaimana istri seorang diplomat menemukan hasratnya yang sebenarnya ketika dia mulai mengambil kursus di Le Cordon Bleu. Hal terbesar dari film ini, yang digambarkan dalam kehidupan kedua karakter utama, adalah bahwa hubungan yang stabil sangat membantu mewujudkan impian Anda sendiri.

4. I Don’t Know How She Did

Film ini sangat disarankan bagi orang yang ingin belajar menjadi pemimpin. Dalam film ini, Sarah Jessica Parker berperan sebagai seorang pemodal yang berbasis di Boston yang mencoba menyulap kehidupan keluarganya sebagai ibu dan istri dengan kebutuhan karirnya yang sering bepergian ke NYC. Ketika seorang rekan baru, Jack Abelhammer, memasuki perusahaannya, dia juga menghadapi tantangan godaan yang bisa membuat semuanya runtuh.

Persaingan yang terdapat dalam dunia bisnis terjadi sangat ketat. Film ini sangat cocok bagi perempuan karir sekaligus bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pelajaran berharga bisa diambil dari bagaimana seorang wanita mendapat tekanan dalam kariernya dan keluarga pada waktu yang bersamaan.

5. Wall Street: Money Never Sleeps

Film ini direkomendasikan untuk orang yang bekerja di Wall Street dan dituntut untuk memahami konsep keuangan. Film tahun 1987 ini dibintangi oleh Gordon Gekko yang ikonis (diperankan oleh Michael Douglas), peran yang membantu membawa gagasan bahwa Wall Street penuh dengan kantong kotor ke garis depan imajinasi Amerika.

Film ini menampilkan keserakahan, action, dan bagaimana cara seorang yang licik dapat mengelabui orang. Penggambaran pekerjaan yang ditampilkan sangat baik untuk ditunjukkan kepada individu bahkan orang banyak bagaimana orang dengan sifat seperti itu mendapat kesempatan naik ke tampuk kekuasaan. Namun, dari situ dapat juga diambil beberapa pembelajaran yang positif.