JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah masih berada di level Rp14.100-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (17/12/2020) pada pukul 10.07 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 3,5 poin atau 0,02% ke level Rp14.121 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.120 hingga Rp14.121 per USD.

Sedangkan, yahoofinance mencatat Rupiah menguat 1 poin atau 0,01% berada ke level Rp14.147 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp14.147-Rp14.148 per USD.

Sebelumnya, dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), ketika pelaku pasar mempertimbangkan pernyataan kebijakan terbaru Federal Reserve.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,03% menjadi 90,4500.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2164 dolar AS dari 1,2157 dolar AS pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3478 dolar AS dari 1,3429 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7563 dolar AS dari 0,7556 dolar AS.