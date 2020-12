JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah resmi menunjuk Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan menggantikan Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto. Tercatat Budi memiliki kekayaan mencapai Rp161 miliar.

Seperti dikutip LHKPN di laman resmi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (22/12/2020), ada beberapa kekayaannya. Seperti tanah dan bangunan senilai Rp89 miliar.

Dalam LHKPN tahun 2019, Budi tercatat memiliki 4 aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan. Pertama seluas 582 m2/292 m2 dengan nilai Rp48 miliar. Kedua, seluas 331 m2/150 m2 dengan nilai Rp16 miliar. Ketiga seluas 160 m2/160 m2 dengan nilai Rp7,5 miliar. Keempat juga sama, seluas 160 m2/160 m2 dengan nilai Rp7,5 miliar. Keempat aset tanah dan bangunan itu tercatat berasal dari hasil sendiri.

Lalu Budi juga memiliki bangunan seluas 50 m2 di Bandung senilai Rp1 miliar yang juga merupakan hasil sendiri. Serta ada juga tanah dan bangunan di Bekasi seluas 1193 m2/568 m2 dengan nilai Rp9 miliar, yang juga hasil sendiri.

Kemudian jenis harta kekayaan lainnya yakni alat transportasi dan mesin. Dia memiliki 3 unit mobil yang semuanya merupakan hasil sendiri, nilainya mencapai Rp1,02 miliar. Seperti sedan merek Mini Cooper keluaran tahun 2012 senilai Rp350 juta. Lalu mobil sedan merek Mercedes Benz E 300 keluaran tahun 2012 senilai Rp500 juta. Dan mobil merek Mazda 2 All New Skyactiv R AT keluaran tahun 2015 senilai Rp175 juta.

Budi tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp4,31 miliar. Lalu, surat berharga senilai Rp63,24 miliar. Tak lupa dengan kas dan setara kas senilai Rp4,2 miliar.