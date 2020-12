JAKARTA - Perjalanan hidup Mark Zuckerberg menginspirasi banyak orang. Mark Zuckerberg yang merupakan Facebook masuk dalam daftar 10 orang terkaya dunia dengan harta lebih dari Rp1.300 triliun.

Namun tahukah, sebelum mendirikan Facebook, Edward Zuckerberg, ayah dari Mark Zuckerberg pernah menawarkan anaknya dua pilihan yakni masuk perguruan tinggi atau menjadi pemilik gerai atau franchise McDonald's.

"Ayahku lucu sekali, sebelum kami kuliah dia menawarkan pilihan untuk kuliah atau berinvestasi pada franchise dan menjalankannya," kata Randi Zuckerberg seperti dilansir CNBC, Jakarta, Minggu (27/12/2020).

Randi merupakan saudara perempuan Mark. Edward mempunyai satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan yang seluruhnya diberikan tawaran yang sama. Anak-anaknya termasuk Mark memilih untuk kuliah. Namun, kuliah Mark di Harvard University yang dimulai pada 2002 tak berjalan dengan lancar hingga akhirnya drop out.

"(Ayah) kemudian berpikir 'Oke, kamu (Mark) bisa ambil uang ini untuk menjalankan franchise McDonald's kalau kamu ingin bisnis. Saya kasih kesempatan kedua'," kata Randi.

Mark menolaknya dan memilih mengembangkan Facebook hingga menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Namun, jika saja Mark memilih menjadi pemilik gerai McDonald's, maka bukan berarti kehidupannya akan buruk.

Laporan CNBC dan Franchise Business Review pada 2016 menunjukkan franchise sektor makanan dan minuman di AS meraih profit bersih sebesar 90.388 dolar AS per tahun.

Dengan kata lain, bukan hal yang aneh bila pemilik gerai McDonald's bisa mendapat penghasilan enam digit dalam dolar AS.

Tak diketahui berapa biaya investasi memegang lisensi McDonald's di AS pada awal 2000-an. Namun saat ini, para franchisee antara 1-2 juta dolar AS atau setara Rp14-Rp28 miliar.

Namun tetap saja kenaikan hartanya tak sebesar yang diraih Mark Zuckerberg saat ini. Istri dari Priscilla Chan itu saat ini memiliki kekayaan 66,6 miliar dolar AS yang artinya setiap tahun, Mark memperoleh 4,7 miliar dolar AS sejak drop out kuliah pada 2004.