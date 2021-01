JAKARTA - Rencana Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat menjadi katalis negatif yang memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Rupiah diprediksi akan kembali dibuka melemah pada level Rp13.900 per USD hingga Rp13.950 per USD. Demikian seperti dilansir laporan Treasury MNC Bank, Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Salah satu faktor penekan nilai rupiah adalah pemberlakuan kembali Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali.

PPKM yang dimaknai sebagai pengetatan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah, juga di lakukan oleh berbagai negara didunia, tujuannya agar pandemi virus corona dapat dikendalikan.

Namun, pengetatan ini dapat berpengaruh fatal terhadap konsumsi masyarakat yang berujung terhadap kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I/2021 di kisaran 1% hingga 2%.

Artinya, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang di gadang-gadang oleh pemerintah sebesar 5% kemungkinan tidak akan tercapai dan pemerintah kemungkinan akan merevisi pertumbuhan ekonominya di kuartal I/2021

Selain itu, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi di Kuartal IV/2020 masih akan periode sebelumnya sebesar 3,49%. Namun, saat ini Indonesia masih masuk dalam fase resesi.

Pada Kamis (7/1/2021), nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup melemah 15 poin atau 0,11% di posisi Rp13.910 per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS yang melacak pergerakan greenback terhadap enam mata uang utama lainnya terpantau naik 0,01%ke level 89,538.

Selanjutnya, data yang diterbitkan Bank Indonesia menempatkan kurs referensi Jisdor di level Rp13.938 per dolar AS, melemah 12 poin atau 0,08% dari posisi Rp13.926 pada Rabu (6/1/2021).

Dari luar negeri, kemenangan dua kandidat Senator pada pemilihan di Georgia membuka jalan bagi Presiden terpilih Joe Biden untuk mendorong agenda legislatifnya, termasuk lebih banyak langkah stimulus, ketika pemerintahannya mulai menjabat pada 20 Januari. Di sisi lain, protes oleh pendukung Presiden Donald Trump di Capitol Hill juga menimbulkan kekhawatiran.

Senat yang dikendalikan Demokrat dianggap berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi global dan untuk sebagian besar aset berisiko. Namun, dampak negatif akan muncul untuk obligasi dan dolar AS karena anggaran AS dan defisit perdagangan dapat semakin melebar.

Sementara itu, The Federal Reserve (The Fed) telah merilis risalah dari pertemuan kebijakan Desember pada hari Rabu. Dalam laporan tersebut, The Fed hampir sepakat dalam keputusannya bulan lalu untuk melanjutkan program pembelian obligasi.