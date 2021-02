JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mewaspadai kenaikan harga beras yang bisa terjadi pada tahun ini. BPS meminta pemerintah untuk menjaga ketat stabilitas harga dan pasokan di masa pandemi Covid-19.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, potensi banjir maupun bencana banjir yang sudah terjadi di sejumlah daerah. Hal itu tentu akan berdampak pada produksi beras jika banjir menggenangi area persawahan.

"Potensi banjir maupun bencana banjir yang sudah terjadi di sejumlah daerah. Hal itu tentu akan berdampak pada produksi beras jika banjir menggenangi area persawahan," kata Suhariyanto dalam video virtual, Senin (1/2/2021).

Saat ini, pada Januari 2021, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan sebesar 3,03% dibandingkan dengan Desember 2020 menjadi Rp 4.921 per kilogram (kg).

Kenaikan harga terutama disumbang oleh harga di beberapa daerah seperti provinsi seperti Lampung dan Kalimantan Tengah. Sementara harga di tingkat penggilingan naik sekitar 3,10% menjadi Rp5.026.

Sedangkan, untuk harga beras premium di tingkat penggilingan turun 0,08% secara bulanan dari Rp9.788 per kg menjadi Rp9.780 per kg. Kenaikan terjadi pada harga beras kualitas medium dari Rp9.383 per kg menjadi Rp9.405 per kg.