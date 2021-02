CHICAGO - Emas naik tajam pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), memperpanjang keuntungan untuk hari kedua berturut-turut, setelah pasar bereaksi terhadap pembelian perak oleh investor ritel secara terkoordinasi saat mereka mengalihkan fokus ke logam dari GameStop Corp dan saham lain yang ramai di perbincangan media sosial.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April, di Divisi COMEX New York Exchange, melonjak USD13,6 atau 0,74% menjadi ditutup pada USD1.863,90 per ounce. Akhir pekan lalu, Jumat (29/1/2021), emas berjangka terangkat USD9,10 atau 0,49% menjadi USD1.850,30.

Emas berjangka jatuh USD7,7 atau 0,42% menjadi USD1.841,20 pada Kamis (28/1/2021), setelah merosot USD6,0 atau 0,32% menjadi USD1.844,90 pada Rabu (27/1/2021), dan turun USD4,3 atau 0,23% menjadi USD1.850,90 pada Selasa (26/1/2021).

Investor ritel terus membeli kontrak perak secara massal pada Senin (1/2/2021), memberikan dorongan untuk emas juga, karena analis percaya bahwa investor beralih ke logam mulia sebagai tempat berlindung yang aman. Banyak pedagang institusional mencari tempat untuk melindungi nilai dari short positions di pasar perak.

Perak memperpanjang reli untuk sesi ketiga berturut-turut pada Senin (1/2/2021), melonjak 11,2 persen ke level tertinggi hampir delapan tahun dan membuka jalan bagi lonjakan harga 19 persen sejak Kamis (28/1/2021), postingan mulai beredar di Reddit yang menarik bagi investor kecil untuk membeli saham pertambangan perak dan dana yang diperdagangkan di bursa (exchange-traded funds/ETF) yang didukung perak fisik.

"Spekulasi media sosial ini berada pada tahap awal untuk perak dan ada ketidakpastian tentang berapa banyak lagi momentum yang dapat kami miliki," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA seperti dikutip Reuters.

Dirinya menambahkan bahwa karena fundamental positif, penambahan investor baru akan menjadi positif dalam jangka panjang untuk perak.

Emas mendapat dukungan tambahan ketika lembaga riset Institute for Supply Management (ISM) melaporkan pada Senin (1/2/2021) bahwa ukuran aktivitas manufaktur turun menjadi 58,7 persen pada Januari dari 60,7 persen pada Desember. Namun demikian, dolar yang lebih kuat membatasi kenaikan emas.

Dalam jangka menengah, pasar mencerna meningkatnya kemungkinan bahwa Kongres AS akan menyelidiki dan mungkin mengambil tindakan regulasi terhadap investor ritel yang menginvasi pasar minggu lalu untuk memanipulasi harga saham guna merugikan para hedge fund.

Perak untuk pengiriman Maret melambung USD2,504 atau 9,30% menjadi ditutup pada USD29,418 per ounce. Platinum untuk pengiriman April naik USD59,60 atau 5,52% menjadi ditutup pada 1.138,80 dolar AS per ounce.