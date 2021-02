JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan jajaran Direksi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Jokowi yakin dengan nama-nama hebat tersebut dapat membuat LPI mendapatkan kepercayaan investasi nasional maupun internasional.

“Dengan pondasi hukum dan dukungan politik yang kuat serta Dewan Pengawas dan jajaran Direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat saya meyakini INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional. Dan mampu membuat INA sebagai Sovereign Wealth Fund Kelas Dunia,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/2/2021).

Dia berharap semua pihak untuk mendukung gerak LPI ini. Dia meminta agar jajaran direksi untuk inovatif dan berani mengambil keputusan yang out of the box dengan tata kelola yang baik.

“Indonesia harus mempunyai alternatif pembiayaan yang memadai untuk akselerasi menuju Indonesia maju,” pungkasnya.

Nama-nama tersebut antara lain:

1. Ridha Wirakusumah sebagai CEO INA atau Ketua Dewan Direktur 2. Arief Budiman sebagai Wakil Ketua Dewan Direktur. 3. Stesfanus Ade Hadiwidjaja sebagai Direktrur investasi. 4. Marita Alisjahbana sebagai Direktur Risiko. 5. Eddy Porwanto Direktur Keuangan.