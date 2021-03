NEW YORK - Harga minyak menetap lebih rendah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), berbalik mundur dari tertinggi sesi di atas USD70 per barel setelah serangan terhadap fasilitas minyak di Arab Saudi mengangkat harga setinggi itu untuk pertama kalinya sejak pandemi Covid-19 dimulai.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei jatuh USD1,12 atau 1,6%, menjadi ditutup pada USD68,24 per barel. Brent sempat naik setinggi USD71,38 per barel di awal perdagangan Asia, tertinggi sejak 8 Januari 2020.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April kehilangan USD1,04 atau 1,6%, menjadi menetap pada USD65,05 per barel. WTI mencapai puncak sesi USD67,98 dolar AS per barel, tertinggi sejak Oktober 2018.

Harga Brent dan WTI telah naik selama empat sesi berturut-turut.

Pasukan Houthi Yaman menembakkan drone dan rudal di jantung industri minyak Saudi pada Minggu (7/3/2021), termasuk fasilitas Saudi Aramco di Ras Tanura yang penting untuk ekspor minyak bumi. Riyadh mengatakan tidak ada korban jiwa atau kerugian harta benda.

"Situasi menguap ketika menjadi jelas bahwa tidak ada kerusakan pada fasilitas minyak terbesar di dunia itu," kata Bob Yawger, direktur energi berjangka di Mizuho.

Amerika Serikat menyatakan kekhawatirannya atas "ancaman keamanan nyata" ke Arab Saudi dan mengatakan akan meningkatkan dukungan untuk pertahanan Saudi. "Kegiatan tersebut patut mendapatkan beberapa peningkatan premi geopolitik," kata Jim Ritterbusch, presiden Ritterbusch and Associates di Galena, Illinois. Serangan itu menyusul langkah minggu lalu oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia dan sekutu penghasil minyak mereka, yang dikenal sebagai OPEC+, menyetujui secara luas tetap berpegang pada pemotongan produksi meskipun harga minyak mentah naik. "Kesepakatan OPEC+ minggu lalu untuk menahan produksi pada level yang hampir saat ini adalah perkembangan besar yang belum sepenuhnya didiskon," kata Ritterbusch. Juga menambahkan dukungan, Senat AS menyetujui rancangan undang-undang stimulus AS sebesar 1,9 triliun dolar AS, yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan bahan bakar karena perekonomian semakin meningkat. Data ekonomi dari Amerika Serikat dan China juga positif.