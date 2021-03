NEW YORK - Harga minyak sedikit turun pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Di mana sebelumnya, harga minyak telah menguat dua hari berturut-turut.

Meski turun, harga minyak mendekati level USD70 per barel didukung pengurangan produksi produsen minyak utama dan optimisme atas pemulihan permintaan di paruh kedua tahun ini.

Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei turun 41 sen atau 0,6% menjadi USD69,22 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS juga berakhir turun 41 sen menjadi USD65,61 per barel.

Selama sepekan perdagangan, harga minyak mentah Brent dan minyak mentah AS cenderung datar. Masing-masing terkikis 0,2% dan 0,7% setelah menyentuh level tertinggi 13 bulan pada Senin (8/3/2021), menyusul kenaikan tujuh minggu berturut-turut.

"Permintaan untuk aset-aset berisiko seperti minyak terus didukung oleh paket bantuan Gedung Putih dan berita utama vaksin yang optimis mengalir hampir setiap hari," kata Presiden Ritterbusch and Associates, Jim Ritterbusch, dikutip dari Antara, Sabtu (13/3/2021).

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memperkirakan pemulihan permintaan minyak yang lebih kuat tahun ini, terutama di paruh kedua. OPEC, Rusia dan sekutunya memutuskan pekan lalu untuk mempertahankan pembatasan produksi hampir tidak berubah.

Para pengebor AS juga menahan diri, mengurangi jumlah rig minyak dan gas alam yang beroperasi untuk pertama kalinya sejak November, menurut data dari perusahaan jasa energi Baker Hughes Co.

"Rebound yang lebih kuat dari perkiraan pada paruh kedua tahun ini menyiratkan bahwa ekonomi global dan karenanya prospek permintaan minyak hampir mengatasi kesengsaraan akibat COVID," kata Analis PVM. Analis RBC Capital mengatakan fundamental untuk bensin musim panas adalah yang paling bullish dalam hampir satu dekade. Amerika Serikat, konsumen minyak terbesar dunia, mengalami penarikan besar pada stok bensinnya pada minggu lalu karena badai musim dingin di Texas mengganggu produksi penyulingan.